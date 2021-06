PlayStation Now feiert im Juni mit drei Games den Geburtstag von Sonic

Im Mai war das Line-up für PlayStation Now ein wenig spärlich, im Juni legt sich Sony PlayStation aber wieder ins Zeug. Nach nur drei Neuzugängen im Mai gibt es in diesem Monat stolze sieben neue Spiele.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown steht wie auch in PlayStation Plus gleich zum Launch bei PS Now zur Verfügung. Pünktlich zum 30. Geburtstag von Sonic punktet Sony außerdem mit drei Sonic-Games. Das Line-up:

The Witcher III: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Slay the Spire

Team Sonic Racing

Sonic Mania

Sonic Forces

Car Mechanic Simulator

The Witcher III wird bis 6. September im Abo enthalten sein. Alle anderen sechs Spiele haben noch kein Ablaufdatum. Ist für euch etwas dabei?

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Allerdings nur auf eine „PS4-Festplatte“, also nicht auf PlayStation 5. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Sony PlayStation, Sonic Mania, Sega