PlayStation Now: Das Line-up für Juli 2021 hat es in sich

Nach den Feierlichkeiten zu Sonics 30. Geburtstag lässt PlayStation Now auch im Juli noch einmal die Sau raus. Oder so. Jedenfalls gibt es ein buntes Line-up aus einigen hochkarätigen Spielen, darunter Judgment und Nioh 2.

Mit God of War gibt es auch einen neuen First-Party-Blockbuster bei PlayStation Now – der damit auch auf PCs gespielt werden kann. Bloß mal am Rande: Bevor Days Gone und Horizon Zero Dawn bei Steam erschienen sind, standen sie erstmal bei PS Now zur Verfügung.

Dem Vernehmen nach steht bei Sonys Steam-Siegeszug aber erstmal Uncharted 4: A Thief’s End auf dem Plan. Das wiederum ist noch nicht in der Bibliothek von PlayStation Now.

Ab dem 6. Juni gibt es diese neuen Games im Abo:

Red Dead Redemption 2

Nioh 2

Moving Out

God of War

Judgment

Olympische Spiele Tokyo 2020

Nascar Heat 5

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Allerdings nur auf eine „PS4-Festplatte“, also nicht auf PlayStation 5. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

