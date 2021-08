Die Neuerscheinungen im August 2021

Nach den proppenvollen letzten Monaten wird es im August ein wenig ruhiger. Mit No More Heroes 3 und Ghost of Tsushima – Director’s Cut gibt es zwei Plattform-exklusive Highlights. Darüber hinaus warten interessante Titel wie Tormented Souls, das an die Wurzeln des Survival-Horror-Genres anknüpfen will. Mal sehen!

Monster Harvest findet nach einigen Verschiebungen ebenso den Weg in den Handel wie Hades den Weg auf PS4 und Xbox One – hier gibt es ebenfalls eine Handelsversion. Welche Spiele kauft ihr euch in diesem Monat?

Bildmaterial: No More Heroes III, Marvelous, Grasshopper Manufacture