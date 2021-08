Neuer Trailer zu Life is Strange: True Colors stellt euch Haven Springs näher vor

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Life is Strange: True Colors veröffentlicht. Nachdem der Fokus zuletzt auf den Charakteren lag, stellt euch das neue Video Haven Springs näher vor. Ihr erfahrt von Steph, was es dort zu entdecken gibt und was ihr erleben könnt.

An die englische Sprachausgabe solltet ihr euch dabei nicht gewöhnen. Die Veröffentlichung hierzulande wird – erstmals in der Serie – deutsche Sprachausgabe bieten. Square Enix stellte die SprecherInnen dazu erst kürzlich vor.

Das neue Life is Strange: True Colors bietet nicht nur deutsche Sprachausgabe, eine Heldin mit neuen Superkräften und lässt das Episodenformat fallen. Sondern auch eine Steelbook Edition für Sammler! Die könnt ihr euch aktuell exklusiv bei Amazon vorbestellen*.

Die ebenfalls kürzlich angekündigte Nintendo-Switch-Version des Spiels, die man erstmals bei Nintendo Direct präsentierte, erscheint auch in einer Handelsversion am 10. September.

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games