No More Heroes III mit einem ausführlichen Gameplay-Einblick

Schon bald steht No More Heroes III an. Zum Switch-Exklusivspiel möchtet ihr vielleicht noch mehr sehen, wenn ihr noch unentschlossen seid. Nun gab es bei Washagana TV einen Auftritt, bei dem eine halbe Stunde Gameplay-Material gezeigt wurde.

Kürzlich präsentierten Marvelous und Grasshopper Manufacture bereits die schurkischen Aliens. Ganze zehn dieser Alien-Superhelden machen nicht nur Travis Touchdown das Leben schwer, sondern wollen gleich die ganze Erde auslöschen. Das kann Travis natürlich nicht zulassen.

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück – doch in seiner Abwesenheit hat sich Einiges geändert. Eine riesige künstliche Inselstadt treibt auf dem Meer und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt. Welchen wahnsinnigen Assassinen wird sich Travis diesmal stellen müssen?!

No More Heroes III erscheint weltweit am 27. August für Nintendo Switch*.

Das neue Gameplay-Video zu No More Heroes III

