Life is Strange: True Colors und die Remastered Collection erscheinen für Nintendo Switch

Das haben sich Square Enix und Nintendo aber lange aufgehoben. Schon zur Ankündigung von Life is Strange: True Colors waren viele Fans irririert. Warum sollte das neue Life is Strange nicht auch für Nintendo Switch erscheinen? Doch angekündigt wurde es eben nur für PlayStation, Xbox und PCs. Wenig später tauchte eine Alterseinstufung der ESRB für Nintendo Switch auf, die wenig später kommentarlos gelöscht wurde.

Dann passierte lange nichts. Bis heute!

Bei Nintendo Direct wurde nicht nur Life is Strange: True Colors, sondern auch die Life is Strange: Remastered Collection für Nintendo Switch angekündigt. Der neue Teil der Serie erscheint wie die anderen Plattformversionen am 10. September 2021. Die Remastered Collection später in diesem Jahr.

Das ist Life is Strange: True Colors

Der neue Serienableger bietet die neue Protagonistin Alex Chen, die durch Erika Mori zum Leben erweckt wird. Und es wird wie angekündigt eine neue übernatürliche Kraft geben. Alex‘ Kraft ist eine enorme Empathie, die sich ihr auch visuell äußert. Wir dürfen uns außerdem auf deutsche Sprachausgabe und aufwendige Motion-Capturing-Aufnahmen freuen, die den Charakteren eine deutlich realistischere Animation geben. Das Episodenformat lässt man diesmal fallen.

