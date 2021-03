Life is Strange: True Colors bietet eine neue Heldin mit neuen Superkräften

Square Enix hat bei der heutigen Liveshow Square Enix Presents wie angekündigt das neue Life is Strange präsentiert. Life is Strange: True Colors wird von Deck Nine Games (Before the Storm) unter Beteiligung von Square Enix External Studios entwickelt und erscheint bereits im September 2021. Das Episodenformat lässt man fallen – das Spiel wird sofort vollständig erhältlich sein.

Der neue Serienableger bietet die neue Protagonistin Alex Chen, die durch Erika Mori zum Leben erweckt wird. Und es wird wie angekündigt eine neue übernatürliche Kraft geben. Alex‘ Kraft ist eine enorme Empathie, die sich ihr auch visuell äußert. Wir dürfen uns außerdem auch deutsche Sprachausgabe und aufwendige Motion-Capturing-Aufnahmen freuen, die den Charakteren eine deutlich realistischere Animation geben.

Zur Hintergrundgeschichte führt Square Enix aus:

SpielerInnen erkunden Haven Springs als Alex Chen. Alex hat ihren „Fluch“ lange unterdrückt: die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als bunte Auren wahrnimmt. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt versteckt liegen. Die SpielerInnen kontrollieren Alex Chens Reise und Kraft – damit haben sie ihre Zukunft in der Hand.

Großer Fokus liegt wieder auf der Musik

Auch diesmal liegt wieder ein großer Fokus auf der muskalischen Begleitung. Die Erkundung von Haven Springs wird von mxmtoon und Novo Amor begleitet, ebenso von vielen lizenzierten Tracks, darunter Songs von Radiohead, Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin und mehr.

Jeff Litchford, Vice President von Deck Nine Games sagt: „Es war uns eine Ehre, in die farbenfrohe, emotionale und eindrucksvolle Welt von Life is Strange zurückzukehren. Wir freuen uns, diese neue Geschichte mit euch zu teilen: eine Geschichte über Empathie, zwischenmenschliche Beziehungen und die Bemühung, ein Zuhause zu finden. All der Fortschritt in den Bereichen Storytelling, Spielentwicklung und erstklassige Synchronisation, den wir seit Life is Strange: Before the Storm erzielt haben, wird SpielerInnen ein tieferes Eintauchen in die spannende Welt von Life is Strange: True Colors ermöglichen als je zuvor.“

Life is Strange: True Colors wird am 10. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PC (Steam und Windows Store) und für Google Stadia erscheinen. Es wird in digitaler Form in drei Editionen verfügbar sein: Standard Edition, Deluxe Edition und Ultimate Edition. Wer Life is Strange: True Colors jetzt vorbestellt, erhält vier zusätzliche Outfits für Alex im Spiel.

Der Ankündigungstrailer zu Life is Strange: True Colors

Die Aufzeichnung von Square Enix Presents

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Deck Nine Games, Square Enix