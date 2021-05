Die Yakuza-Serie bleibt auch in Zukunft bei einem rundenbasierten Kampfsystem

Yakuza: Like a Dragon war spielerisch für Yakuza-Fans durchaus eine Umstellung. Nach dem Nahkampf-erprobten Kazuma Kiryu mochte es Ichiban Kasuga bekanntlich etwas durchdachter. Als großer Dragon-Quest-Fan zog er den rundenbasierten Kampf vor.

Das hat euch hoffentlich gefallen? Denn die Yakuza-Serie wird auch weiterhin auf ein rundenbasiertes RPG-System setzen. Das sagten Executive Producer Toshihiro Nagoshi und Producer Kazuki Hosokawa heute gegenüber IGN.

„Das stimmt“, so die Producer, als sie danach gefragt wurden, ob die Judgment-Reihe den klassischen Yakuza-Gameplay-Style repräsentieren würde, während die Yakuza-Serie sich in eine rundenbasierte RPG-Reihe verwandle.

Action-Gameplay lebt in Judgment weiter

„Die Yakuza-Serie wurde in ein rundenbasiertes RPG verwandelt. Auf der anderen Seite haben wir bei Ryu ga Gotoku Studio über das Jahr Ressourcen und Know-How angesammelt, um aufregende Action-Spiele zu erschaffen, die mühelos zu genießen sind. Wir haben uns entschieden, dieses Action-Gameplay in Judgment weiterleben zu lassen“, so die Producer weiter.

Eine Fortsetzung zu Judgment wurde heute angekündigt. Anwalts Takayuki Yagami bleibt mit seinen Kampfvorlieben auch in Lost Judgment näher bei Kazuma Kiryu. Das ergaben auch die heutigen ersten Details zu Lost Judgment.

Damit SpielerInnen auch für die sicherlich wieder zahlreichen Keilereien in Lost Judgment gewappnet sind, rüstete man Yagami mit neuer Kampf-Expertise aus. Neben den bereits bekannten „Tiger“- und „Kranich“-Stilen, steht uns künftig auch der „Schlangen“-Stil zur Verfügung. Dieser soll auf das Kontern und Parieren von Angriffen ausgelegt sein.

