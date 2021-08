Grasshopper Manufacture: Das Studio von Suda 51 plant drei brandneue IPs

Die Ära „Travis Touchdown“ (No More Heroes) hat Goichi „Suda51“ Suda für beendet erklärt. Wie geht es also weiter für sein Studio Grasshopper Manufacture? Das war Thema bei einem Gespräch am Rande der Veröffentlichung von No More Heroes 3 mit IGN Japan.

Die Pläne sind nämlich schon sehr konkret. Innerhalb der nächsten zehn Jahre habe man drei brandneue IPs. Nach und nach soll es damit losgehen. Insgesamt arbeitet Suda 51 derzeit an fünf Projekten. Die Chancen stehen gut, dass es bunt und abwechslungsreich wird. Ob auch Hotel Barcelona dabei ist? Das wird sich zeigen.

Grasshopper Manufacture zeichnete sich in der Vergangenheit nicht nur für No More Heroes verantwortlich. Auch Shadows of the Damned, The Silver Case, killer7, Sine Mora, Lollipop Chainsaw und Killer is Dead gehen auf das Konto des japanischen Studios.

Und natürlich hat Suda 51 auch Träume. Eine Spiel basierend auf einer Marvel-Marke würde er gerne machen. Am besten mit Shatterstar, sagt er. Deadpool gäbe es zwar auch, aber Shattrstar würde besser zu Grasshopper passen. In der Tat sieht Shatterstar aus, als könnte er auch leicht einem Spiel von Grasshopper Manufacture entsprungen sein.

Bildmaterial: Lollipop Chainsaw, Grasshopper Manufacture, Kadokawa Games