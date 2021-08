Lost Judgment: Ihr könnt diese acht Klassiker des Sega Master System im Spiel zocken

Vor einigen Wochen gab Sega bekannt, dass man in Lost Judgment einige Klassiker des Sega Master System spielen könnt. Wer die (Yakuza-)Spiele von Ryu Ga Gotoku Studio kennt, weiß, dass das nicht außergewöhnlich ist. Aber eigentlich ist es schon außergewöhnlich! Immerhin sind das acht Spiele im Spiel.

Das Master System wird das Pinball-Spiel aus dem Vorgänger ersetzen und im Büro von Takayuki Yagami zugänglich sein. Heute gab Ryu Ga Gotoku Studio acht Spiele namentlich bekannt, die ihr dort spielen könnt. Es handelt sich um:

Alex Kidd in Miracle World

Fantasy Zone

Penguin Land

Quartet

Enduro Racer

Woody Pop

Maze Hunter 3-D

Secret Command

Bei Twitter teilte das Studio alle Startbildschirme der Spiele.

Das erwartet uns in Lost Judgment

Euch und Takayuki Yagami erwartet der nächste große Fall. Neben Kamurocho soll uns dieser übrigens auch nach Yokohama führen, welches SpielerInnen von Yakuza: Like a Dragon zuvor bereits ausführlich erkundet haben dürften. Wer sich in die Action aus Yakuza verliebt hat, wird diese in Lost Judgment fortgeführt sehen.

Lost Judgment, eine Fortsetzung zu Judgment, soll am 24. September 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon für PS4, PS5 und Xbox*.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Lost Judgment, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio