Prime Gaming im August mit Indiana Jones, Battlefield V und diesen weiteren Games

Nach dem Start in den LucasArts-Sommer (mit The Secret of Monkey Island) und den Battlefield-Tagen geht es bei Prime Gaming jetzt wieder regulär weiter. Man stellte nun das Line-up für August vor. Neben Battlefield V, das am 2. August noch folgt, wird es an diesem Tag diese Games geben:

Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Metamorphosis

A Normal Lost Phone

Another Lost Phone: Laura’s Story

Planet Alpha

Secret Files: Tunguska

Lost Horizon 2

Ein ziemlich gutes Line-up! Indiana Jones and the Fate of Atlantis bekommt ihr übrigens DRM-frei auch bei GOG* für 4,99 Euro. Wie alle anderen gratis Prime-Gaming-Spiele bleiben die Titel den SpielerInnen für immer erhalten. Solange sie ein aktives Prime-Abo haben, natürlich. Neben den Games gibt es auch wieder allerhand Loot.

So könnt ihr euch Ingame-Inhalte für Genshin Impact, Fall Guys: Ultimate Knockout, Rainbow Six Siege und mehr abholen. Besonders interessant sind für euch wohl die Genshin-Impact-Inhalte, die deshalb näher ausgeführt werden:

Das Action-RPG von miHoYo entführt die Spieler als Besucher aus einer fremden Welt in eine immersive Singleplayer-Kampagne. Dort begeben sie sich auf die Suche nach ihrem verlorenen Zwilling und decken die Geheimnisse von Teyvat auf. Prime-Mitglieder können sich 60x Primogems, 8x Hero’s Wit und 5x Pilzpizza abholen, um ihren Lieblingscharakter in der fantastischen Welt von Teyvat aufzuleveln.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Prime Gaming, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Lucasfilm Games