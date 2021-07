Prime Gaming: LucasArts-Sommer beginnt mit The Secret of Monkey Island

Prime Gaming hat das Line-up für den Juli 2021 erweitert. Nach den sechs bereits angekündigten Spielen, darunter Batman: The Enemy Within – The Telltale Series, steht nun auch The Secret of Monkey Island: Special Edition zur Verfügung.

Es ist der Kick-off zum LucasArts-Sommer bei Prime Gaming. Dem Mega-Klassiker Monkey Island werden noch weitere Point-&-Click-Klassiker wie Sam & Max: Hit The Road und Indiana Jones and the Fate of Atlantis folgen.

Falls ihr Amazon nicht so mögt, aber jetzt trotzdem heiß auf die Klassiker seid: Bei GOG.com findet ihr alle drei Spiele lauffähig auf aktuellen PCs und DRM-frei. Monkey Island kostet 8,29 Euro*.

Wie alle anderen gratis Prime-Gaming-Spiele bleiben die Titel den SpielerInnen für immer erhalten. Solange sie ein aktives Prime-Abo haben, natürlich. Ein neuer Trailer stellt euch das aktuelle Line-up vor.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Prime Gaming, GOG.com