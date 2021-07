Genshin Impact: Aloy aus Horizon Zero Dawn ist die Retterin aus einer anderen Welt

Gerade erst ist Update 2.0 zu Genshin Impact erschienen, das euch unter anderem in die neue Region Inazuma bringt, da lässt miHoYo mit einer weiteren Ankündigung die Bombe platzen. Man stellte eine Kollaboration mit Horizon Zero Dawn vor, in deren Ergebnis Aloy ins Spiel findet.

Mit dem Update auf Version 2.1 wird die Jägerin aufgenommen und SpielerInnen können sie als mächtige 5-Sterne-Figur für eine begrenzte Zeit rekrutieren. Auch in der Welt von Teyvat hat sie ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten im Bogenschießen nicht verloren. Außerdem hat sie sich ein Göttliches Auge mit Kryo-Kraft angeeignet.

Es wäre aber natürlich eine einseitige Kollaboration, wenn nicht SpielerInnen auf PlayStation einige Vorteile genießen würden. Sie haben exklusive Vorabrechte:

In Version 2.1 können Spieler ab Abenteuerstufe 20 Aloy per Nachricht im Spiel erhalten, nachdem sie sich auf PS5 oder PS4 im Spiel angemeldet haben. Der Rest der Spieler ab Abenteuerstufe 20 kann Aloy per Nachricht im Spiel erhalten, wenn sie sich während Version 2.2 auf irgendeiner der verfügbaren Plattformen im Spiel anmelden.

Ein kostenloser 4-Sterne-Bogen, der Aloy einen besonderen Bonus verleiht, ist SpielerInnen auf PlayStation für Update 2.1 vorbehalten. Ab Version 2.2 können auch alle SpielerInnen ab Abenteuerstufe 20 auf allen Plattformen in den Genuss des Bogens kommen.

Genshin Impact ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Mobilgeräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Inzwischen gibt es Genshin Impact auch im Epic Games Store.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo