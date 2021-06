The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki erhält den nächsten Trailer

Falcom hat einen neuen Trailer zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki veröffentlicht. Darin liegt der Schwerpunkt auf den Charakteren, wobei neben der neuen Truppe auch bekannte Gesichter zurückkehren. Kurze Gameplay-Schnipsel zeigen zudem die Erkundung.

Die japanische Limited Edition

Für den Preis von 9.800 Yen (ca. 73 Euro) erhalten Fans in Japan die „SPRIGGAN Edition“ des Spiels. Dafür gibt es in einer speziellen Box einen Mini-Soundtrack, ein 96-seitiges Artbook und ein 128-seitiges Charakter-Kompendium mit Bildern und Erklärungen.

Der 40. Geburtstag in Calvard

Kuro no Kiseki lässt sich mit Trails of Black übersetzen und erscheint in Japan am 30. September für PlayStation 4. Die Veröffentlichung soll in Japan den 40. Geburtstag von Falcom feiern. Falcom will mit dem Projekt die zweite Hälfte der Trails-Reihe einläuten. Im Winter folgt die Veröffentlichung in Asien.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, Falcom