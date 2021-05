The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki bietet wiederkehrende Charaktere

Erst seit gestern kennen wir alle Hauptcharaktere aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki. Nun stellt man bereits weitere Nebencharaktere vor und dabei handelt es sich um bekannte Gesichter. Konkret stellt man Jack und Halle aus The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd, Cao Lee aus The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und Kilika Rouran aus The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC vor. Unten seht ihr auch neues Gameplay-Material aus einem Livestream.

Asiatische Veröffentlichung und ein englisches Lebenszeichen

Zusätzlich stellt Publisher Clouded Leopard Entertainment auch eine baldige Veröffentlichung von The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki in Asien sicher. Dies mit japanischen, chinesischen und koreanischen Sprachoptionen. Bereits im Winter soll es für PlayStation 4 so weit sein. Interessant: Der Publisher hat auch einen englischsprachigen Pressetext verschickt. Ein gutes Zeichen?

Clouded Leopard Entertainment kümmert sich in Asien ebenso um The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, Nayuta no Kiseki, The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und Ao no Kiseki. Nichts davon ist bisher in einer englischen Sprachfassung erschienen.

Der 40. Geburtstag in Calvard

Kuro no Kiseki lässt sich mit Trails of Black übersetzen und erscheint in Japan am 30. September für PlayStation 4. Die Veröffentlichung soll in Japan den 40. Geburtstag von Falcom feiern. Falcom will mit dem Projekt die zweite Hälfte der Trails-Reihe einläuten.

Gameplay zwischen 22:03 und 24:08

