Square Enix feiert am 27. Juni den 30. Geburtstag von Mana – und blickt in die Zukunft

Square Enix hat angekündigt, dass am 27. Juni um 11 Uhr ein Livestream zum 30. Geburtstag der Mana-Serie auf Sendung gehen wird. Die in Japan als Seiken Densetsu bekannte Rollenspiel-Reihe startete dann auf den Tag genau vor 30 Jahre mit Mystic Quest.

Im Livesteam blickt man natürlich auf die lange Geschichte zurück, wozu man dann auch die Neuauflage von Legend of Mana zählen darf. Besonders spannend: Auch die Zukunft der Mana-Reihe soll ein Thema sein.

Am 24. Juni erscheint Legend of Mana erstmals hierzulande für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam. Das Original erschien einst 1999. Weitere kürzliche Neuauflagen erlebten wir mit Secret of Mana und Trails of Mana.

Der Livestream für den 27. Juni

via Gematsu, Bildmaterial: Square Enix