Jetzt erhältlich: Cyberpunk 2077 im PlayStation Store – und alle warnen

Das ist mit Leichtigkeit eine der geschichtsträchtigsten Launchmeldungen. Ab heute ist Cyberpunk 2077 (wieder) im PlayStation Store erhältlich. Die heutige Neuveröffentlichung hatten Sony Entertainment Interactive und CD Projekt RED bereits vor einigen Tagen bestätigt und verkündet.

Jetzt steht Cyberpunk 2077 also für 49,99 Euro wieder zum Verkauf. Auf der Produktseite im PlayStation Store prangt noch vor der eigentlichen Produktbeschreibung ein warnender Hinweis:

Da hat Sony das Wohlbefinden der Community im Sinn, meint man. Etwas überraschend hat CD Projekt RED aber genau das gleiche zu verkünden. Im heute zum Launch verschickten Newsletter an die Fangemeinde heißt es:

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while CD PROJEKT RED further works to improve stability across all platforms. Playing on PS4 Pro and PS5 will provide the best Cyberpunk 2077 experience on PlayStation.