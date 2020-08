Trials of Mana: Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen von Square Enix deutlich

Square Enix freut sich aktuell über starke Verkaufszahlen ihres Action-Rollenspiels Trials of Mana. So berichtet Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners. Dieser bezieht sich auf einen Finanzbericht von Square Enix vom 6. August 2020.

Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen

Im Bericht heißt es konkret:

Die Verkäufe von „Trials of Mana“ sind so stark, dass sie unsere ursprünglichen Erwartungen deutlich übertroffen haben. In Bezug auf Katalogtitel verzeichnen wir einen Anstieg der digitalen Verkäufe aus unserer Bibliothek, insbesondere von Titeln unserer Kern-IPs, und dies trotz fehlender Sonderaktionen. Unabhängig von HD-Spielen stieg der Umsatz aus einmaligen Verkäufen von Smartphone-Spielen im ersten Quartal.

Klingt also ganz so, als käme das Action-Rollenspiel gut bei den SpielerInnen an. Trials of Mana ist ein Remake von Seiken Densetsu 3. Nun sind Remakes an sich ja keine Besonderheit. Seiken Densetsu 3 zeichnete sich jedoch 25 Jahre lang dadurch aus, dass es nicht lokalisiert wurde. Im letzten Jahr erschien das Original dann in der Collection of Mana* und in diesem Jahr das Remake.

Es bleibt abzuwarten, wie Square Enix künftig weiter mit der Marke verfährt. Die überraschte Reaktion hinsichtlich der Verkaufszahlen von Trials of Mana lassen in jedem Fall die Hoffnung auf ähnliche Projekte in Zukunft zu.

Wir haben Trials of Mana übrigens getestet und befanden, dass es die alten Gameplay-Mechaniken gelungen revitalisiert und in die Moderne verfrachtet. Die Inszenierung der Handlung tritt jedoch auf der Stelle – das tut dem Spielspaß aber selten Abbruch.

Bildmaterial: Trials of Mana, Square Enix