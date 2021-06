Da wird gestaunt: Legend of Mana präsentiert sein Eröffnungsvideo

Bei Square Enix Presents hat Square Enix am gestrigen Abend die Eröffnungssequenz aus Legend of Mana präsentiert. So langsam können sich Mana-Fans auf die Ankunft von Legend of Mana vorbereiten. Besonders die in Europa. Denn das Original schaffte es einst zwar nach Amerika, aber nicht zu uns.

Die Gelegenheit, Legend of Mana in einer Remaster-Fassung nachzuholen, bietet sich hierzulande leider nur digital. Abhilfe schafft wie so oft Asien, wo ihr euch eine englischsprachige Handelsversion sichern könnt. Die hiesige, digitale Variante bietet für 29,99 Euro auf Switch, PS4 und PCs allerdings deutsche Textoptionen.

Das Remaster bietet eine herausgeputzte Optik, überarbeitete und neu gezeichnete Hintergründe sowie eine aktualisierte Benutzeroberfläche. Darüber hinaus gibt es neue Funktionen wie die Möglichkeit, Feindbegegnungen auszuschalten, sowie das erstmals veröffentlichte Minispiel „Ring Ring Land“.

In Legend of Mana begebt ihr euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum. Dabei entdeckt ihr… dass die Weltkarte leer ist. Auf eurer Reise erhaltet ihr Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platziert. So erweckt ihr Städte und Dungeons zum Leben und schreitet in der Story voran.

Bildmaterial: Legend of Mana, Square Enix