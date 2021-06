Contra Returns: Konami unternimmt neuen Anlauf zur Wiederbelebung des Franchise

Also Konami tritt ja ganz schön auf’s Gaspedal in den letzten Wochen! Nach GetsuFumaDen: Undying Moon, das sich derzeit im Early Access befindet, kündigte Konami kürzlich erst die Mystery-Simulation Crimesight für PCs an.

Heute geht es mit der Rückkehr von Contra weiter. Contra Returns, so heißt das Spiel passenderweise. Der Autor ist sich nicht sicher, ob Contra: Rogue Corps hier eine ehrenwerte Nennung finden sollte.

Mit Contra Returns gibt es jetzt jedenfalls einen neuen Anlauf, das klassische Franchise wiederzubeleben. Contra Returns soll noch im Sommer für Mobilgeräte an den Start gehen. Die Vorabregistrierung hat bereits begonnen, für Nordamerika gibt es mit dem 26. Juli auch schon einen konkreten Starttermin.

Entwickelt wird Contra Returns von TiMi Studio Group und Konami und es soll dem klassischen Retro-Arcade-Shooter-Genre einen frischen Schwung verleihen. Eine „authentische neue Version“ der Contra-Serie verspricht man, neue Grafiken und Gameplay-Upgrades.

Es gibt neue Charaktere und Handlungsstränge, anpassbare Waffen und den „gleichen Nervenkitzel“ wie damals. Über 200 Level warten, Spielmodi wie „One Life Mode“, 1v1- und 3v3-Modi und einiges mehr.

Wird sich zeigen!

Bildmaterial: Contra Returns, Konami, TiMi Studio Group