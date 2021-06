Crimesight: Konami kündigt Mystery-Simulation an, in der die KI Sherlock im Mittelpunkt steht

Schon wieder ein neues Spiel von Konami! Neben GetsuFumaDen: Undying Moon, das sich derzeit im Early Access befindet, kündigte Konami nun die Myster-Simulation Crimesight für PCs an. Einen Termin gibt es noch nicht, aber man sucht bereits TeilnehmerInnen für einen geschlossenen Beta-Test.

Crimesight verspricht eine „neue Art von Mystery-Simulation“ zu sein, in der ihr nicht nur die Täter, sondern auch die Opfer ermitteln müsst. Die Handlung spielt im London von 2075, also in ferner Zukunft.

Die Kriminalitätsrate konnte dank der Implementierung einer „Foresight KI“ um 90 Prozent reduziert werden. Diese künstliche Intelligenz ist in der Lage, Verbrechen auf Basis vorliegender Informationen vorherzusehen.

Dummerweise sagt die KI nun Vorfälle voraus, die nicht verhindert werden können und in deren Folge die Welt in Trümmern liegen soll. Die KI, passenderweise heißt sie Sherlock, sieht eine Reihe von Fällen, die euch ordentlich Probleme bereiten. Im Zentrum dieser Vorfälle steht die KI Moriarty.

