In Nordamerika wurde Ghost of Tsushima: Director’s Cut eingestuft

Die nordamerikanische Einstufungsbehörde ESRB hat Ghost of Tsushima: Director’s Cut eingestuft. Natürlich richtet sich dieses Spiel nur an ein erwachsenes Publikum, aber das erstaunt natürlich niemanden. Erstaunlicher ist natürlich die Tatsache, dass bisher nichts in diese Richtung von Sony angekündigt wurde.

Dies passt zu den Gerüchten, dass eine Standalone-Erweiterung namens Ghost of Ikishima schon bald bei einem ebenso in der Gerüchteküche herumgereichten Sony-Event in den nächsten Tagen enthüllt werden soll. Irgendwie muss Sony ja den abgesagten E3-Auftritt nachholen. Oder?

Zurück zu den Fakten. Ghost of Tsushima hatte sich schon im letzten März über 6,5 Millionen Mal verkauft. Erweitert wurde das Grundspiel bisher mit dem kostenlosen Mehrspielermodus Ghost of Tsushima: Legends. Jin Sakai schafft es übrigens auch ins Kino.

Bildmaterial: Ghost of Tsushima, Sony / Sucker Punch