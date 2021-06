A Plague Tale: Innocence erscheint über Cloud für Nintendo Switch

Es kommt, wie es kommen musste! Nach der Ankündigung von A Plague Tale: Requiem bei der E3 2021, das erstaunlicherweise auch für Nintendo Switch erscheint, haben Publisher Focus Home Interactive und Entwickler Asobo Studio auch A Plague Tale: Innocence für Nintendo Switch angekündigt.

Wie auch das neuste Abenteuer um Duo Hugo und Amicia wird der Erstling allerdings nur mit einer Cloud-Lösung auf Nintendo Switch realisiert. Die scheint mit wachsender Hardwarebasis der Switch für Publisher und Entwickler attraktiver zu werden.

Nach Hitman 3 und Control wird auch Guardians of the Galaxy auf diese Weise auf Nintendo Switch spielbar sein. A Plague Tale: Innocence reiht sich nun ein. Die Switch-Version erscheint schon am 6. Juli 2021.

Am selben Tag soll A Plague Tale: Innocence außerdem für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen. Für BesitzerInnen des Spiels gibt es ein kostenloses Next-Gen-Upgrade. Die aufgemotzte Version läuft mit 60 fps, 4K-Auflösung und 3D-Audio-Unterstützung.

via Gematsu, Bildmaterial: A Plague Tale: Innocence, Focus Home / Asobo Studio