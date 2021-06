Castlevania Advance Collection taucht beim australischen Rating-Board auf

Wie Gematsu berichtet, hat das australische Rating-Board ein bisher unangekündigtes Spiel namens Castlevania Advance Collection eingestuft. Der Titel lässt vermuten, dass Konami eine Castlevania-Collection der Spiele der Serie plant, die einst für GameBoy Advance erschienen sind.

Da geht Fans der Serie natürlich ein Herz auf. Ursprünglich erschienen Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance und Castlevania: Aria of Sorrow für GameBoy Advance.

Möglich scheint das. Konami widmet sich schon seit Jahren der Castlevania-Geschichte. Man veröffentlichte eine Castlevania Anniversary Collection und davor Castlevania Requiem, eine Sammlung von Portierungen von Symphony of the Night and Rondo of Blood.

Wusstet ihr, dass ihr Harmony of Dissonance und Aria of Sorrow auch in der Virtual Console der legendären Nintendo Wii U findet? 6,99 Euro kosten die Portierungen dort.

Bildmaterial: Castlevania: Harmony of Dissonance, Nintendo, Konami