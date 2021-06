Sherlock Holmes: Chapter One zeigt die vielen Gesichter des jungen Sherlock

Frogwares hat im Rahmen der E3 neues Material zu Sherlock Holmes: Chapter One veröffentlicht, das bisher ja eher rar gesät war. Neben einem offiziellen E3-Trailer erwartet euch auch ausführliches Gameplay, bei dem ihr die „vielen Gesichter“ des Sherlock Holmes kennenlernen dürft.

Dabei geht es im Detail darum, Sherlock für seine Ermittlungen richtig zu kleiden. Das Spiel sagt euch dabei aber nicht, welches die richtige Tarnung ist. Das müsst ihr schon selbst kombinieren!

Chapter One bildet die Vorgeschichte des Meisterdetektivs außerhalb Londons ab. Chapter One suggeriert eine Veröffentlichung in Episoden, aber das soll nicht der Fall sein. Es handelt sich um ein vollständiges Spiel.

Sherlock am Rande des Erwachsenwerdens

Sherlock selbst wird als unbekümmerter junger Detektiv beschrieben, am Rande des Erwachsenenalters. Seinen Ruf muss er sich erst noch verdienen, seine Charakterzüge dominiert von einer „jugendlichen Arroganz und Naivität“. Immerhin ein frischer Ansatz.

Sherlock Holmes: Chapter One soll noch in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam, Epic Games Store und GOG erscheinen.

Bildmaterial: Sherlock Holmes: Chapter One, Frogwares