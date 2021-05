Zweiteilige Anime-Serie Sonic Colors: Rise of the Wisps angekündigt

Neben einem brandneuen Sonic-Abenteuer und Sonic Colors: Ultimate kündigte Sega bei Sonic Central gestern auch einen zweiteiligen Begleit-Anime zur Neuauflage an. Einen ersten Teaser-Trailer zu Sonic Colors: Rise of the Wisps seht ihr unten.

Für Aufsehen sorgt die Sprecherauswahl – im positiven Sinne. Fans dürfen sich freuen, den langjährigen Sonic-Sprecher Roger Craig Smith wiederzuhören. Der hatte nach 10 Jahren Sonic-Synchro im Januar bei Twitter bekannt gegeben, fortan nicht mehr Sonic zu synchronisieren. Das gespaltene blaue Herz suggerierte dabei, die Entscheidung dazu wäre einseitig gefallen.

Schon am Mittwoch flickte er das Herz symbolisch in einem weiteren Tweet wieder zusammen und dankte dem Sonic Team sowie der Community aus dem tiefsten seines blauen Herzens. Na dann, auf gehts Smith und Sonic!

Bildmaterial: Sonic Colors: Rise of the Wisps, Sega