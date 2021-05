Earth Defense Force: World Brothers lädt ab sofort zum etwas anderen EDF-Kampf

Das von Yuke’s und Sandlot entwickelte Earth Defense Force: World Brothers ist seit gestern auch hierzulande erhältlich. Die Veröffentlichung erfolgt leider rein digital für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PC-Steam.

Neben der Standardversion zu jeweils 59,99 Euro gibt es auch eine Digital Deluxe Edition exklusiv für PS4 und Nintendo Switch für 79,99 Euro. Sie enthält den Season-Pass und alle bereits veröffentlichten DLCs. Auf der offiziellen Website findet ihr eine Auflistung aller Inhalte.

Für PS-Plus-Abonnenten gibt es einen Launchrabatt von 20 % in der ersten Woche. Den gibt es auch bei Steam, allerdings nicht auf die dort nicht verfügbare Digital Deluxe Edition. Logisch.

„Im Namen von D3Publisher und den Entwicklern freue ich mich, Fans der Reihe und neuen Spielern das neuste EDF in einem frischen Gewand zu präsentieren“, sagt Nobuyuki Okajima, Produzent bei D3 Publisher und Schöpfer der EDF-Reihe.

Was euch in Earth Defense Force: World Brothers erwartet

Die Erde ist ein Würfel. Leider birgt diese neue Geometrie keinen Schutz vor den turmhohen Krabbeltieren. Es kommt sogar noch schlimmer, denn die Erde ist in mehrere Teile zerbrochen.

Im 3D-Action-Shooter gilt es für SpielerInnen also, aus einer Auswahl an Soldaten einen Vierertrupp zusammenzustellen und den Invasoren Einhalt zu gebieten. Dies geschieht wahlweise auch in einem Koop-Modus. Auf Nintendo Switch wartet außerdem 4-Spieler-LAN-Koop und auf PS4 ein Split-Screen-Modus für zwei Spieler.

