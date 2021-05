Resident Evil Village: Multiplattform-Demo ab sofort verfügbar

Ein kurzer Reminder für alle Horror-Fans, die freudig Resident Evil Village erwarten. In der kommenden Woche, am 7. Mai 2021, ist es schon so weit. Dann steht uns der neueste Ableger der bekannten Survival-Horror-Serie ins Haus. Bereits jetzt habt ihr allerdings die Chance, einen Blick in „Village“ zu werfen.

Die letzte Demo-Version ist nämlich ab sofort für sämtliche Plattformen verfügbar. Bis zum 10. Mai 2021 um 2:00 Uhr stehen euch die Türen zum Dorf und Schloss Dimitrescu offen. Einmal gestartet, gewährt euch die Demo 60 Minuten an Spielzeit. Wie und wo ihr diese verbringt, bleibt euch überlassen.

Die Multiplattform-Demo folgt auf zwei PlayStation-exklusive Demo-Versionen, die in den vergangenen Wochen bereits beide Level vorstellten. Ab sofort dürfen dann auch alle anderen SpielerInnen ran!

Die Marketingmaschinerie läuft auf Hochtouren

Das PR-Team von Capcom gibt unterdessen Vollgas. In einer Folge von humorvollen Marketingaktionen, bewarb man den anstehenden Titel äußerst kreativ. Da wäre etwa eine mehr oder minder kindgerechte Puppenshow, in der uns die Antagonisten des Spiels ins „Village“ einladen.

In Kooperation mit Enka-Sänger Yoshi Ikuzo entstand zudem ein Parodie-Musikvideo, das in Japan kurzerhand viral ging – zu Recht, ist nämlich ein echter Ohrwurm, hier lest ihr mehr.

Außerdem haben japanische SpielerInnen aktuell die Chance, mit Lady Dimitrescu „auf Tuchfühlung“ zu gehen. Capcom verlost nämlich ein wirklich großes Badetuch mit „Lady Dimitrescu“-Motiv. Das Tuch entspricht der Größe der turmhohen Vampirin und diese misst immerhin stolze drei Meter – hier lest ihr mehr.

Wie man sieht, läuft Capcoms Marketingmaschinerie auf Hochtouren. Verständlich, immerhin erscheint Resident Evil Village bereits am 7. Mai 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PCs. Im kürzlichen April-Showcase holte Capcom zum News-Rundumschlag aus. Es wurden neues Gameplay, Trailer und die Demo-Versionen präsentiert. Alles Wissenswerte lest ihr hier.

Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom