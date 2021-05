Resident Evil Village macht sich rar: Der Launchtrailer ist vor allem sehr kurz

Wenn man schon so viel von sich gezeigt hat, muss man sich wenigstens am Ende ein wenig rarmachen. Dachte wohl auch Capcom. Nach mehreren Demos und vielen Gameplay-Videos präsentiert sich der heutige Launchtrailer zu Resident Evil Village in knappen 30 Sekunden.

Das ist normalerweise TV-Spot-Format. Der Autor erinnert sich nicht, wann es mal einen ähnlich kurzen Launchtrailer gab. Bis zum 10. Mai 2021 könnt ihr übrigens noch die aktuelle Demo spielen. Falls ihr Resident Evil Village nicht sowieso schon morgen im Postkasten habt, wenn es erscheint.

Die Marketingmaschinerie läuft auf Hochtouren

Das PR-Team von Capcom gibt unterdessen Vollgas. In einer Folge von humorvollen Marketingaktionen bewarb man den anstehenden Titel äußerst kreativ. Da wäre etwa eine mehr oder minder kindgerechte Puppenshow, in der uns die Antagonisten des Spiels ins „Village“ einladen.

In Kooperation mit Enka-Sänger Yoshi Ikuzo entstand zudem ein Parodie-Musikvideo, das in Japan kurzerhand viral ging – zu Recht, ist nämlich ein echter Ohrwurm, hier lest ihr mehr.

Außerdem haben japanische SpielerInnen aktuell die Chance, mit Lady Dimitrescu „auf Tuchfühlung“ zu gehen. Capcom verlost nämlich ein wirklich großes Badetuch mit „Lady Dimitrescu“-Motiv. Das Tuch entspricht der Größe der turmhohen Vampirin und diese misst immerhin stolze drei Meter – hier lest ihr mehr.

Der Launchtrailer zu Resident Evil Village

