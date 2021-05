Deutsche Verkaufscharts: New Pokémon Snap und Returnal holen sich Spitzenplatzierungen

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts ist dank New Pokémon Snap und Returnal richtig Bewegung drin. Returnal schiebt sich auf Platz 1 der deutschen PlayStation-5-Handelscharts. Dort verdrängt es Demon’s Souls und Call of Duty: Black Ops Cold War von der Spitze.

New Pokémon Snap steigt auch auf dem ersten Platz der Switch-Charts ein. Hier muss Mario Kart 8 Deluxe den Hut nehmen. Der Fun-Racer wird es verkraften, ist er doch mit 35,39 Millionen verkauften Einheiten das erfolgreichste Switch-Spiel weltweit. Bronze gehört in dieser Woche Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

In den Xbox-Series-Rankings kann It Takes Two weiter begeistern. Platz 1 vor dem aufgerückten Call of Duty: Black Ops Cold War. In den Xbox-One-Charts tat sich nichts: NieR Replicant kann die Spitze vor Grand Theft Auto V – Premium Edition verteidigen.

