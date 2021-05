Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai erhält vier neue Bilder

Heute Morgen wurde der 35. Geburtstag von Dragon Quest so richtig gefeiert: Dragon Quest XII, Dragon Quest III HD-2D Remake und Dragon Quest X Offline. Zwar hätte man vor allem zum 12. Hauptteil der JRPG-Traditionsreihe gerne noch mehr gesehen und vielleicht auch die geplanten Plattformen erfahren, aber immerhin ist die Katze nun aus dem Sack.

Vor genau einem Jahr angekündigt wurde Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai, ein Konsolen-Action-RPG entwickelt von Game Studio. Eine Plattformangabe ließ man sich auch heute nicht entlocken und die einzigen bewegten Bilder bleiben jene aus dem Ankündigungstrailer. Einzig vier neue Screenshots gab es heute. Dazu gab es lediglich noch die Meldung, dass man hart am Spiel arbeite und dabei eine hohe Qualität erzielen wolle.

Im letzten November sicherte sich Square Enix im Westen in mehreren Ländern die Rechte an „Infinity Strash“. Angekündigt ist jedoch noch nichts. Laut der offiziellen Webseite von Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai soll das Projekt noch in diesem Jahr erscheinen.

Die vier neuen Bilder

