Das hat das neuste Update für Summoners War: Sky Arena zu bieten

Zwar hat der koreanische Publisher und Entwickler Com2uS in dieser Woche Summoners War: Lost Centuria veröffentlicht, aber das bedeutet ganz und gar nicht, dass man Summoners War: Sky Arena nun links liegen lässt. Ganz im Gegenteil. Das Spiel erfreut sich auch nach fast sieben Jahren noch größter Beliebtheit in der Community und wird natürlich weiterhin regelmäßig mit Updates und Events versorgt.

Das Update v6.2.8 ist seit einigen Tagen erhältlich und fügt dem Spiel den Kampf-Trainingsplatz hinzu. Mit diesem Gebäude könnt ihr Schein-Kämpfe simulieren, in dem ihr verschiedene Monster in einem speziellen Dimensionsraum verwendet. Das Besondere am Kampf-Trainingsplatz ist, dass man mit Monstern spielen kann, die man nicht selbst besitzen muss. So können besonders Neulinge weitere Monster kennenlernen und ausgiebig studieren.

Um das Gebäude zu errichten, müsst ihr Beschwörer-Level 21 erreicht haben. Ein Schein-Kampf besteht aus drei Missionen und natürlich winken am Ende auch Belohnungen: von der mystischen Schriftrolle, über Manasteine bis zu Kristallen. Ganz detailliert gehen die Entwickler in einer neuen Entwickler-Notiz auf den Kampf-Trainingsplatz ein.

Darüber hinaus wartet mit dem neuen Update im Dimensionsloch der Dungeon der 2. Erweckung des Hohen Elementars auf euch und es gibt fünf neue Formwandlungen im mystisch asiatischen Stil sowie einige Verbesserungen an der Benutzeroberfläche.

Feierlichkeiten zum 7. Jubiläum dauern noch bis Ende Mai an

Aktuell laufen zusätzlich auch noch die beiden Spezial-Events zum 7. Jubiläum von Summoners War: Sky Arena. Neben zwei Münzen-Events und dem Schriftrollen-Event dürfen SpielerInnen auch das Legendärer-Schmied-Event absolvieren und zahlreiche Belohnungen einsammeln, darunter Devilmons und wertvolle Schriftrollen.

Beschwörungen, Schriftrollen und Runen – ihr versteht nur Bahnhof? Dann schaut doch mal in unseren Anfänger-Guide zu Summoners War: Sky Arena rein! Falls ihr Summoners War noch nicht spielt, bekommt ihr es kostenlos im App-Store und Google-Play-Store.

Bildmaterial: Summoners War: Sky Arena, Com2uS

Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag ist als Teil einer Werbekampagne gebucht.