Die exklusive Steelbook Edition zu Life is Strange: True Colors jetzt vorbestellen

Das neue Life is Strange: True Colors bietet nicht nur deutsche Sprachausgabe, eine Heldin mit neuen Superkräften und lässt das Episodenformat fallen. Sondern auch eine Steelbook Edition für Sammler!

Diese könnt ihr euch ab sofort bei Amazon vorbestellen. Und zwar aktuell ohne Mehrpreis gegenüber der normalen Version. Die Steelbook Edition gibt es exklusiv bei Amazon für PlayStation 5, Xbox und PS4.

Und so sieht die Steelbook Edition aus:

Die Kraft der Empathie

Alex verfügt auch in True Colors wieder über eine außergewöhnliche Fähigkeit. Ihre Kraft ist eine enorme Empathie, die sich ihr auch visuell äußert. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt Haven Springs versteckt liegen.

Life is Strange: True Colors wird am 10. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PCs (Steam und Windows Store) und für Google Stadia erscheinen.

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games