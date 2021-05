Bloodstained: Ritual of the Night erhält eine Fortsetzung

Eine Fortsetzung zum beliebten und offenbar auch (ausreichend) erfolgreichen Bloodstained: Ritual of the Night befindet sich in Entwicklung. Das geht aus der Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen (PDF) von Publisher 505 Games hervor. Dort bekam Bloodstained eine eigene Seite, auf der man den hohen Metacritic-Wert (81) sowie eine Million verkaufter Einheiten und etwa 30 Millionen Euro Einnahmen hervorhob.

Klar: „Second version in development“.

„Second version“ ist zwar eine etwas unübliche Bezeichnung für eine Fortsetzung, aber 505 Games benutzte diese Formulierung auch beim unlängst angekündigten Sequel zu Ghostrunner.

Weitere Details gibt es allerdings nicht. Es ist allerdings zu hoffen und anzunehmen, dass erneut Koji Igarashi und sein Team mit Bloodstained vertraut sein werden. Das ist allerdings auch noch mit der DLC-Roadmap zum ersten Teil beschäftigt.

via Gematsu, Bildmaterial: Bloodstained: Ritual of the Night, 505 Games / ArtPlay