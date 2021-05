Far Cry 6 zeigt erstes Gameplay-Material und erscheint am 7. Oktober

Ubisoft hat neben der Gameplay-Premiere von Far Cry 6 auch das Veröffentlichungsdatum des Spiels genannt. Am 7. Oktober könnt ihr euch auf PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PCs via Epic Games Store und Uplay sowie Stadia in des kriegerische Paradies von Yara stürzen. Neben dem ganzen Livestream findet ihr weiter unten auch drei deutsche Videos.

Ein tropisches Paradies, auf dem die Zeit stillsteht

In Far Cry 6 verschlägt es SpielerInnen auf das tropische Paradies Yara, auf dem die Zeit stillsteht. Eine moderne Guerilla-Revolution stellt sich dem Diktator der Insel in den Weg, Antón Castillo (verkörpert von Giancarlo Esposito – den meisten bekannt aus Breaking Bad). Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Nation zu altem Ruhm zurückzuführen. Ein blutiger Traum, für den er über Leichen geht und den er nun auch seinem Sohn Diego aufbürdet.

In der Rolle des/r Guerilla-Kämpfers/in Dani Rojas (als weiblicher oder männlicher Charakter spielbar) trotzt ihr diesem Regime. Kämpft euch durch dichte Dschungel und die Straßen der Hauptstadt, Esperanza. Dazu stehen euch wieder serientypisch allerlei Waffen und Vehikel zur Verfügung, während ihr zudem ein Netzwerk von Verbündeten aufbaut, welches euch im Kampf unterstützt. Darunter findet sich nicht zuletzt Chorizo, ein… rebellischer Dackel.

Ihr könnt Far Cry 6 bei Amazon in verschiedenen Editionen vorbestellen*.

Far Cry 6: Gameplay-Premiere im Stream

Deutsche Videos

Bildmaterial: Far Cry 6, Ubisoft