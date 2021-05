505 Games kündigt Ghostrunner 2 an und verdoppelt das geplante Budget

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Ghostrunner hatte sich Publisher 505 Games die Marke gesichert und eine Handelsversion nachgeschoben*. Klar, dass man auch noch mehr vorhat. Heute kündigte man gemeinsam mit Entwickler One More Level die Fotsetzung an. Ghostrunner 2 soll für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

550 Games wird das geplante Budget für Ghostrunner 2 dabei auf 5 Millionen Euro verdoppeln. Man glaubt, dass die Marke fähig sei, über lange Zeit zum Portfolio von 505 Games beizutragen.

Gleichzeitig gab man bekannt, dass sich Ghostrunner weltweit seit seiner Veröffentlichung im Oktober über 600.000 Mal verkauft hat. Noch in diesem Jahr soll eine Next-Gen-Version des Cyberpunk-Action-Spiels erscheinen.

Material zu Ghostrunner 2 gibt es heute noch nicht.

Bildmaterial: Ghostrunner, All In! Games, 505 Games, One More Level