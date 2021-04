Death Stranding von Hideo Kojima zum Schnäppchenpreis

Das neuste „A Hideo Kojima Game“ hat schon ein paar Monate auf dem Buckel, aber so günstig war es noch nicht. Für nur 15,99 Euro könnt ihr euch Death Stranding für PlayStation 4 aktuell bei Amazon sichern. Mit Prime landet das Spiel auch noch versandkostenfrei bei euch zu Hause.

Death Stranding ist im November 2019 erschienen, so lange ist das schon wieder her. Im selben Jahr räumte es den renommierten Game Award in den Kategorien „Best Game Direction“, „Best Music“ und „Best Performance“ (für Mads Mikkelsen als Cliff) ab. In der Famitsu bekam Death Stranding den berühmten „Perfect Score“, allerdings nicht ohne Kritik.

Das neue Projekt ist schon in Arbeit

Im Juni 2020 verkündete Kojima Productions, dass das erste Spiel des neu gegründeten Studios profitabel gewesen sei und die Entwicklung des neuen Projekts bereits absichere. Dieses neue Spiel soll nun bald angekündigt werden.

Mit Norman Reedus als Sam Bridges ist das Setting des Spiels in der nahen Zukunft angesiedelt, in der mysteriöse Explosionen den Planeten zerrissen haben und eine Reihe übernatürlicher Events, bekannt als „Gestrandeter Tod“, ausgelöst haben. Mit spektralen Kreaturen, die die Umwelt plageartig heimsuchen und den Planeten an die Grenze zur Massenvernichtung bringen, ist es an Sam zwischen den verwüsteten Ödnissen zu reisen um die Menschheit vor der Vernichtung zu bewahren.

Bildmaterial: Death Stranding, Kojima Productions