Yakuza: Like a Dragon ist ab sofort auch für PlayStation 5 erhältlich

Ichiban Kasuga schlägt sich ab sofort auf eine neue Plattform durch, denn ab heute ist Yakuza: Like a Dragon auch für PlayStation 5 erhältlich. Wir hatten das neue Yakzua bereits für PlayStation 4 getestet. Für Xbox Series X und S, Xbox One und PlayStation 4 ist Yakuza: Like a Dragon seit November in der limitierten Day-Ichi-Edition verfügbar*. Ebenso digital bei Steam. Wer die PlayStation-4-Version besitzt, kann kostenlos auf die PS5-Version upgraden.

In Yakuza: Like a Dragon schlüpfen Spieler in die Rolle Ichiban Kasugas (vertont von Kaiji Tang), ein Yakuza mit Ecken und Kanten, der sich auf die Jagd nach der Wahrheit begibt. Ichiban wurde auf mysteriöse Art und Weise von seinem Clan betrogen – er saß freiwillig für 18 Jahre im Gefängnis ein, für eine Tat, die er nicht begangen hatte, um seinen Patriarchen und die Vaterfigur Masumi Arakawa (vertont von George Takei) zu schützen. Auf seinem Weg trifft er auf einige merkwürdige Charaktere, die sich seiner Truppe anschließen, beispielsweise der Ex-Cop Adachi (Andrew Morgado), die ehemalige Hebamme Nanba (Greg Chun) und Saeko (Elizabeth Maxwell), eine Hostess. Gemeinsam werden Ichiban und seine Truppe zu unerwarteten Helden.

Kürzlich konnten wir zudem ein Interview mit Daisuke Sato über die Vergangenheit und Zukunft von Yakuza führen.

Der PS5-Launchtrailer zu Yakuza: Like a Dragon

