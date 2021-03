Die Neuerscheinungen im März 2021

Der März hat begonnen und das heißt natürlich, es ist Zeit für unsere Neuerscheinungen des Monats! Wenn wir davon sprachen, dass das Jahr im Februar „so langsam Fahrt aufgenommen hat“, dann läuft es jetzt wohl auf Hochtouren. Die ganz großen Hochkaräter bleiben bis zum Monatsende aus.

Dafür gibt es aber ein buntes Programm aus Portierungen, Neuveröffentlichungen und Next-Gen-Versionen. Mortal Shell erscheint für Next-Gen, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning erscheint für Nintendo Switch. Crash Bandicoot 4 wird für weitere Plattformen veröffentlicht und Hades bekommt eine Handelsversion spendiert.

Dazu gibt es Neptunia Virtual Stars oder Geheimtipps wie Root Film und Gnosia. Am Monatsende geht es dann mit Monster Hunter Rise richtig rund. Mit Story of Seasons: Pioneers of Olive Town wird es ein wenig ruhiger, mit Balan Wonderworld hoffentlich zauberhaft. Immerhin ein Spiel von den ehemaligen Sonic-Machern.

Welches sind eure Must-Haves in diesem Monat?

Unsere Auswahl der Neuerscheinungen im März 2021

Bildmaterial: Root Film, PQube, Kadokawa Games