Tales of Arise ist zurück: Bandia Namco überrascht uns mit einem neuen Trailer

Tales of Arise ist zurück! Endlich hat Bandai Namco den Mantel des Schweigens wieder gelüftet und präsentiert uns heute einen brandneuen Trailer zum neuen Spiel der beliebten JRPG-Serie. Den letzten großen Auftritt hatte Tales of Arise im September 2019 bei der Tokyo Game Show.

Seitdem war es so ruhig um das Spiel geworden, dass sich Fans Sorgen machen mussten. Die Verschiebung im Sommer 2000 auf „unbestimmte Zeit“ war die logische Konsequenz. Doch nun scheint es wieder voranzugehen. Heute findet das Tales of Festival 2020 (digital) statt, das Bandai Namco vom Sommer auf März 2021 verschoben hatte. Es erfährt allerdings in Zeiten der Coronavirus-Pandemie längst nicht so viel Aufmerksamkeit wie gewöhnlich.

Der neue Trailer wirft uns einige Story-Häppchen zu und zeigt einen rasanten Schnitt, größtenteils sehen wir allerdings bekannte Szenen. Ihr seht einmal mehr die beiden Hauptcharaktere Alphen und Shionne, die uns Bandai Namco schon vor fast zwei Jahren vorgestellt hat. Von ihnen hören wir nun aber auch die Synchronstimmen.

Alphen und Shionne

Alphen lebt in Dahna. Dort glaubten die Menschen, das friedliche Leben in Dahna sei für die Ewigkeit. Doch über Nacht wurden sie eines Besseren belehrt. Seit nunmehr 300 Jahren herrscht Rena über Dahna, ein Planet den man von Dahna aus am Himmel sieht und von den die Bewohner Dahnas immer glaubten, es sei ein Land der Gerechten und Göttlichen.

Shionne hingegen stammt von Rena. Alphen und Shionne spielen nun die zentrale Rolle in diesem Abenteuer, von dem sie glauben, dass es ihr Schicksal ändern und eine neue Zukunft erschaffen könnte.

Noch im Frühjahr soll es weitere Informationen geben. Und Tales-of-Fans sind sicher sehr gespannt, waren sie doch bisher fast einen jährlichen Rhythmus neuer Spiele gewohnt. Tales of Arise befindet sich für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Entwicklung.

Der neue Trailer zu Tales of Arise

Die japanische Version

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco