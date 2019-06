Die Hauptfiguren Alphen und Shionne aus Tales of Arise

By

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco

Bandai Namco hat auf dem Event Tales of Festival 2019 in Yokohama die Namen sowie die Synchronsprecher der Hauptfiguren Alphen und Shionne aus Tales of Arise enthüllt. Dazu gibt es kurze Beschreibungen, die euch Alphen und Shionne etwas näher vorstellen.

Alphen (gesprochen von Takuya Satou)

Er stammt vom Planeten Dahna. Alphen ist ein junger Mann, der eine eiserne Maske trägt und seine Erinnerungen sowie sein Schmerzempfinden verloren hat. Seine Begegnung mit Shionne sorgt dafür, dass er das „Schwert der Flammen“ in die Hände nimmt und sich in den Kampf stürzt. Mit dieser Waffe kämpft er für die Freiheit des Planeten Rena.

Shionne (gesprochen von Shino Shimoji)

Sie stammt vom Planeten Rena. Ein Mädchen, das von den „Dornen“ verflucht wurde. Lebewesen, die von Shionne berührt werden, erleiden dadurch starke Schmerzen. Shionne schließt sich mit Alphen zusammen und kämpft im Aufruhr gegen ihr eigenes Volk.

Tales of Arise soll 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

via Gematsu