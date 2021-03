Strategie, Koop und Klassiker: Diese Games könnt ihr am Wochende kostenlos spielen

Hoch die Hände, Wochenende! Und jetzt wieder runter, ran ans GamePad. Auch an diesem Wochenende gibt es wieder einige Spiele, die ihr im Rahmen verschiedene Aktionen komplett kostenlos spielen könnt. Manche könnt ihr sogar für immer behalten. Nerdy Deals sammelt kostenlos spielbare Games in einem ständig aktualisierten Artikel, der auch diesmal wieder Grundlage für diesen Beitrag ist.

Beginnen wir wieder mit Steam. Dort warten aktuell gleich drei Games darauf, von euch ausprobiert zu werden. In Crusader Kings III werden eure Strategiefähigkeiten auf die Probe gestellt. Generation Zero ist ein explosives Katz-und-Maus-Spiel in einer offenen Spielwelt. Und in Offworld Trading Company habt ihr die Ehre, als einer der größten Firmentitanen den Mars zu besiedeln.

Im Rahmen der Xbox Free Play Days* könnt ihr aktuell DiRT 5 und Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ohne zusätzliche Kosten spielen. Rainbow Six Siege steht aber nicht nur auf Xbox, sondern auch auf PlayStation und für PC-Uplay zum kostenlosen Zocken zur Verfügung. Ubisoft feiert mit diesem Free Weekend den beginnenden Spring Sale im Ubisoft-Store*.

Gefeierte Handlung, knifflige Rätsel, packende Action. Im Epic Games Store könnt ihr seit gestern und noch bis zum 25. März den Genre-Mix The Fall komplett kostenlos herunterladen und behalten. Nächste Woche folgt an dieser Stelle übrigens Creature in the Well.

Nicht verpassen: 22 kostenlose SNK-Games und Ratchet & Clank

Damit ihr es nicht verpasst, auch noch einmal der Hinweis auf aktuell laufende aber bald endende Aktionen. Ihr habt ein Prime-Abo bei Amazon? Dann habt ihr auch 22 Spiele-Klassiker von SNK*. Ihr müsst sie euch nur abholen, aber dafür habt ihr nur noch bis zum 31. März 2021 Zeit.

Bei der wiederbelebten „Play At Home“-Kampagne von PlayStation könnt ihr euch noch bis zum 1. April kostenlos Ratchet & Clank sichern und behalten. Sony hatte dazu in dieser Woche das weitere Programm vorgestellt, das neben Horizon Zero Dawn auch noch neun weitere Indies und PSVR-Games enthält. Wir werden euch daran erinnern!

Und nun – viel Spaß und Ablenkung am Wochenende!

Bildmaterial: Generation Zero, Systemic Reaction