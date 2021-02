Sony PlayStation schenkt euch Ratchet & Clank

PlayStation bringt die „Play At Home“-Kampagne vom letzten Jahr wieder zurück und erweitert sie sogar. Im April letzten Jahres durften sich PlayStation-Fans über Uncharted: The Nathan Drake Collection sowie Journey freuen. In Deutschland allerdings war statt Uncharted ein anderer PS4-Exklusivtitel Teil des Pakets: Knack 2. War vielleicht gar nicht so schlimm für die meisten SpielerInnen, denn die Uncharted Collection war zu Beginn des Jahres bei PlayStation Plus.

Wer sich die Spiele damals in einem konkreten Zeitraum gesichert hat, durfte sie für immer behalten. Auch ohne PlayStation Plus. Und diesmal gibt es Ratchet & Clank. Ab dem 2. März um 05:00 Uhr MEZ bis zum 1. April um 05:00 Uhr MESZ könnt ihr im PlayStation Store zugreifen. Gleichzeitig auch ein wenig PR für Ratchet & Clank: Rift Apart, das im Juni erscheint. Aber das darf man Sony wohl zugestehen.

Weitere kostenlose Spiele in den nächsten Wochen

Und es soll sogar noch weitergehen! Man habe sich überlegt, „nach und nach eine Reihe von kostenlosen Spielen und Angeboten auf Unterhaltung für unsere PlayStation-Community zu veröffentlichen, um die nächsten Monate etwas lustiger und unterhaltsamer zu machen“, so Jim Ryan im PlayStation Blog.

Dazu gehört auch ein Angebot im Zusammenhang mit Funimation und Wakanim. Es soll „verlängerten Zugang für neue Abonnenten“ geben. Die 14-tägige Testphase wird um 90 Tage verlängert. So lange kann man also dann kostenlos schauen. Genauere Details folgen. Ebenso wie wohl weitere Aktionen, wie Jim Ryan verspricht.

„Die heutigen Ankündigungen sind erst der Anfang von dem, was wir mit Play At Home vorhaben. In den kommenden Wochen werden wir weitere Informationen zu den kostenlosen Spielen und Angeboten auf Unterhaltung mitteilen, die wir für die PlayStation-Community bereitstellen“, erklärt er.

Eine wirklich tolle Aktion von Sony, oder was meint ihr?

Bildmaterial: Ratchet & Clank: Rift Apart, Sony, Insomniac Games