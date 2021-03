Mit Final Fantasy VII First Soldier verfolgt Tetsuya Nomura einen Plan

Die Ankündigung von Final Fantasy VII First Soldier war wohl unter den neuerlichen Enthüllungen rund um Final Fantasy VII jene, die uns am meisten überrascht hat. Ein Battle-Royale zu Final Fantasy VII hatte wohl nicht ernsthaft jemand auf dem Plan. Ganz offensichtlich möchte Square Enix mit „First Soldier“ auch nicht nur FF7-Fans abholen. Die Wahl des Genres dürfte nicht zufällig gefallen sein. Battle-Royale-Games sind unglaublich populär, Fortnite, PUBG und Apex Legends beherrschen im Alleingang eine ganze Zielgruppe.

Na klar, mit First Soldier möchte man in diese Zielgruppe vorstoßen. Der Famitsu erklärte Tetsuya Nomura, warum man das möchte. „Es betrifft nicht nur Final Fantasy VII, auch andere IPs. Die Demographie der Fangruppen von langlebigen Marken neigt dazu, sich zu verfestigen“, so Nomura. Mit anderen Worten: Es ist schwer, mit Final Fantasy VII neue, junge Fans zu gewinnen. Zwar vereint man eine große Fangruppierung hinter sich, aber die Zielgruppe bleibt auf gleichem Niveau.

Nicht auf den Lorbeeren ausruhen

„Es ist schwer, außerhalb dieser bestehenden Gruppe [weitere Leute] anzusprechen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen sollten, mit der Unterstützung des Namens von Final Fantasy VII im Hintergrund“, erklärt Nomura.

„Also haben wir uns mit etwas Mut daran gemacht, mit Final Fantasy VII First Soldier das angesagteste Gaming-Genre herauszufordern. Ich glaube, viele im Kernpublikum dieses Genres wissen gar nichts über Final Fantasy VII oder vielleicht haben sie noch nie ein Final Fantasy gespielt. Und ich möchte, dass diese Menschen es entdecken und ein Interesse für die Welt von Final Fantasy VII entwickeln.“

Nun ist das angesichts der Popularität der Marktführer sicherlich kein leichtes Unterfangen. „Es versteht sich von selbst, dass wenn wir es richtig angehen wollen, uns keine halben Sachen leisten können. Wir stecken alle Kraft hinein, die Inhalte des Spiels richtig gut werden zu lassen. Es ist ein Genre, mit dem wir wenig Erfahrung haben. Aber es ist auch eines, dass wahrscheinlich viele FF7-Fans auch noch nicht ausprobiert haben. Ich hoffe, wir können diese Herausforderung gemeinsam angehen“, bittet Nomura.

Werdet ihr First Soldier eine Chance geben?

Das ist Final Fantasy VII First Soldier

Während man mit First Soldier eine neue Zielgruppe erschließen möchte, wird der Ableger aber auch für hartgesottene FF7-Fans einige interessante Dinge bieten. Die Geschichte von First Soldier beginnt 30 Jahre vor der Haupthandlung aus Final Fantasy VII und wird bekannte Charaktere im jungen Alter bieten. Es gibt also zwangsläufig auch neue Hintergründe. Nomura erzählte bereits, dass es um die Gründung von SOLDIER geht und neben „legendären Charakteren“ auch einige „junge Versionen“ der Shinra-Exekutive im Spiel auftauchen.

via Famitsu, Bildmaterial: Final Fantasy VII: First Soldier, Square Enix, Applibot