Square Enix Presents: Publisher kündigt eigenes Direct-Format für den 18. März an

Square Enix zieht nach und wird bald den Startschuss für ein eigenes Direct-Format geben. Wie man heute ankündigte, wird am 18. März um 18 Uhr deutscher Zeit die erste „digital-direct“ Square Enix Presents stattfinden.

Dabei ist Square Enix Presents gar nicht neu. Schon 2013 etablierte Square Enix die Show erstmals im Rahmen der damaligen E3. Danach gab es einige weitere Präsentationen, teils auch speziell zu einzelnen Spielen. Anschließend ließ man das Konzept aber leider fallen, obwohl es über die Jahre immer populärer wurde. Nun belebt man Square Enix Presents also wieder.

Für den 18. März gibt es auch schon einen konkreten Plan. Man wird das neue Life is Strange in einer Weltpremiere vorstellen. Das neue Life is Strange wird eine brandneue Protagonistin bieten, die über eine aufregende neue Kraft verfügt.

Das Line-up für Square Enix Presents

Außerdem werden Outriders, Marvel’s Avengers und Balan Wonderworld vorgestellt. Zudem möchte man den 25. Geburtstag von Tomb Raider feiern. Und auch das Schwesterunternehmen TAITO soll präsent sein.

Just Cause Mobile steht ebenso auf dem Plan wie „neue Mobile-Games“ von Square Enix Montreal. Auf insgesamt 40 Minuten hat Square Enix die Show angesetzt, in der es „neue Trailer und neue Ankündigungen“ geben soll. Ausgestrahlt wird die Show bei Youtube und Twitch.



Ausdrücklich nicht Teil des Line-ups ist, worauf sich die Fans wohl am meisten freuen: Final Fantasy XVI und die nächste Episode von Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy XVI sollten wir erst 2021 wiedersehen – aber inzwischen ist ja schon eine ganze Weile 2021!

Und ein solches Format weckt natürlich auch Erwartungen. Die Liste von Square Enix ist allerdings abschließend. Von zusätzlichen Überraschungen ist nicht die Rede und die Neuankündigungen, die es geben soll, werden bereits einigermaßen konkret benannt.

Wir sind gespannt!

Bildmaterial: Square Enix