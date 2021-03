Monster Hunter Stories 2: Die amiibo zum Spiel sind Gamestop-exklusiv in den USA

Als uns Capom in dieser Woche einige begeisternde neue Einblicke in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin präsentierte, stellte man uns auch drei neue amiibo-Figuren vor. Ena, Tsukino und den Ausmerzflügel-Ratha werden sich Monster-Hunter- und amiibo-Fans im Sommer ins Regal stellen können. Die Figuren schalten jeweils eine Dekorrüstung frei – und einen kleinen, täglichen Bonus.

Doch wie auch schon bisherige Monster-Hunter-amiibo, stehen auch diese drei bisher unter keinem guten Stern, was die Verfügbarkeit angeht. Wie Nintendo of America heute verkündete, werden die amiibo in den USA exklusiv bei Gamestop erhältlich sein. Nur bei einem einzigen Händler also – aber besser als gar nicht.

Denn „gar nicht“ gab es in Sachen Monster-Hunter-amiibo auch schon. Eine ganze Reihe von amiibo zu Monster Hunter haben es nämlich bis heute gar nicht aus Japan heraus geschafft. Dazu gehören Rathalos, jeweils mit einem weiblichen und männlichen Rider, oder auch Navilu. Wer diese amiibo in der Sammlung haben möchte, der muss importieren oder teuer bei Amazon kaufen*. Teuer vor allem deshalb, weil die Figuren wie viele andere amiibo nur noch schwer erhältlich sind.

Und Palamute, Palico und Magnamalo?

Zur Verfügbarkeit von Ena, Tsukino und Ausmerzflügel-Ratha in Deutschland gibt es bislang noch keine Informationen. Das gilt übrigens auch für die amiibo Palamute, Palico und Magnamalo zu Monster Hunter Rise. Bisher gibt es noch keine Vorbestellmöglichkeit zu diesen amiibo im deutschen Handel. Nicht ohne Grund: es gibt sie dem Anschein nach nur bei MyNintendo, so sind sie zumindest ausgewiesen. Aktuell ist dort nur noch Magnamalo bestellbar. Viel Glück, liebe Sammler!

Bildmaterial: Nintendo, Capcom