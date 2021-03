In Monster Hunter Stories 2 wächst euch Ausmerzflügel-Ratha ans Herz

Nach der Ankündigung von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin blieb es ruhig – bis heute. Capcom hat beim heutigen Monster Hunter Digital Event nicht nur einen neuen Trailer veröffentlicht, sondern auch den Veröffentlichungstermin genannt. Am 9. Juli 2021 wird Monster Hunter Stories 2 hierzulande für Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen.

Der neue Trailer führt euch in die Geschichte des Spiels ein, viele Gameplay-Szenen seht ihr nicht. Am Ende stellt man euch noch kurz die Koop-Quests vor. Ein Modus, in dem ihr gemeinsam spielen könnt. Enthüllt wurde außerdem eine Deluxe Edition mit einigen digitalen Boni sowie ein Vorbestellerbonus.

Auch amiibo-Fans werden auf ihre Kosten kommen, wie ihr auf den folgenden Bildern seht. Die vorgestellten amiibo-Figuren erscheinen gemeinsam mit dem Spiel. Die Figuren schalten jeweils eine Deko-Rüstung frei – und einen kleinen, täglichen Bonus.

Wer im Sommer zudem Speicherdaten aus Monster Hunter Rise auf seinem Gerät nachweisen kann, bekommt noch einen kleinen Bonus dazu. Im Mitschnitt zum Monster Hunter Digital Event ab Minute 4:21 (ebenfalls unten zu sehen) erfahrt ihr noch ein paar weitere Details

Das erwartet euch in Monster Hunter Stories 2

Monster Hunter Stories 2, nun… es ist nun der zweite Teil der Ablegerserie Monster Hunter Stories. Der erste Teil für Nintendo 3DS war nicht ganz so erfolgreich und beliebt, aber wohl zumindest erfolgreich genug. Optisch und auch spielerisch hebt sich Monster Hunter Stories 2 von Monster Hunter Rise ab. Die Story dreht sich um das Verschwinden der Rathalos aus ihrem natürlichen Lebensraum.

Ihr bereist die Welt als Monster-Rider, nicht als Jäger. Die Monster sind eure Gefährten, ihr absolviert Quests und erlebt die Geschichte. Zu den Monstern baut ihr Bindungen auf und auch diesmal dürften Eier wieder eine Rolle spielen, nicht nur in der Story. In der Story aber auf jeden Fall: Das Ei, das wir schon aus dem ersten Trailer kennen, birgt ein Ausmerzflügel-Ratha, das Ena und Navirou ganz schön ans Herz gewachsen ist. Das sehen aber nicht alle so…

Der neue Trailer zu Monster Hunter Stories 2

Mitschnitt von Monster Hunter Digital Event

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom