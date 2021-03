Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge bringt altes Turtles-Feeling zurück

Die Turtles sind zurück! Dotemu und Tribute Games haben heute den Side-Scrolling-Brawler Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge für PCs und Konsolen angekündigt. Entwickelt wird das Spiel von Tribute Games, Publisher ist „Alte-Games-neu-machen“-Experte Dotemu. Dotemu hat in der Vergangenheit schon Streets of Rage, Windjammers und Wonder Boy erfolgreich neu aufgelegt.

Auch das neue Turtles-Game soll sich am klassischen Side-Scrolling-Genre orientiere und dazu eine schöne Pixelart-Welt bieten. Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello sind immer auf der Lauer (und immer etwas schlauer) und werden im klassischen Design von 1987 wiedererweckt. Im Ankündigungstrailer prügeln sie sich quer durch Manhattan.

Im Spiel warten dann viele weitere „ikonische TMNT-Schauplätze“ und bekannte Gegenspieler wie Bebop und Rocksteady,die Krang und Shredder bei ihrem Plan zur Seite stehen. Den Turtles stehen dabei auch neue Fähigkeiten zur Verfügung, die von klassischen Brawl-Mechaniken inspiriert sind.

Neben Dotemu hat auch Tribute Games viel Erfahrung mit Retro-Marken. Es ist das Studio hinter IPs mit Retro-Feeling wie Panzer Paladin, Flinthook und Mercenary Kings. Seht nachfolgend den heutigen Ankündigungstrailer.

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu, Tribute Games