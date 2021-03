Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bond erscheint im Westen

Zum letzten Dragon-Quest-Tag erreichte uns aus Japan die Ankündigung von Dragon Quest The Adventure of Dai: Tamashii no Kizuna. Nun gab Square Enix bekannt, dass der Mobile-Ableger auch im Westen erscheint, dies als Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bond. Das von DeNA entwickelte Spiel soll noch in diesem Jahr für iOS und Android erscheinen. DeNA ist unter anderem für Pokémon Masters und Super Mario Run bekannt. Bei Google Play könnt ihr euch bereits vorabregistrieren. Für Android-Nutzer gibt es im April zudem eine Closed Beta.

Besiegt das Böse mit euren Freunden

In Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bond schlüpft ihr natürlich in die Rolle von Dai. Da das Land vom Dunklen Lord Hadlar bedroht wird, sind Helden gesucht. Hier kommt Dai ins Spiel, welcher auf einer abgelegenen Insel zusammen mit Monstern lebt und genau so ein Lichtbringer werden will. Angeleitet von seinem Mentor Avan und begleitet von seinen Gefährten Popp und Maam geht es also auf die Reise.

Dabei gibt es zwei Geschichten zu erleben. „Dragon Tracks“ erzählt die klassische Geschichte von The Adventure of Dai, während „Bonding Journey“ neu geschrieben wurde. Hier betritt man die geheimnisvolle Welt von Milladosia, welche jedoch der originalen Welt von The Adventure of Dai stark ähnelt. Hier könnt ihr einen eigenen Charakter erstellen und Dai begleiten.

Gameplay

Das Kampfsystem findet auf drei Linien statt. Während man sich vorwärtskämpft, räumt man bekannte Monster aus dem Weg. Bis zu drei Spielerinnen und Spieler können dabei gemeinsam im Team-Action-RPG antreten. Waffen, Rüstung und Fähigkeiten gilt es laufend zu verbessern. Auch das Freundschaftslevel zwischen den Charakteren kann gesteigert werden.

Anime und Konsolen-RPG

Passend dazu könnt ihr euch aktuell den Anime Dragon Quest: The Adventure of Dai bei Crunchyroll mit deutschen Untertiteln ansehen. Das Konsolen-RPG Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai ist noch nicht für den Westen angekündigt. Die Chancen stehen aber auch hier gut, denn Square Enix hat sich die Marke in Europa bereits gesichert.

Ankündigungstrailer von A Hero’s Bond

via Gematsu, Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bond, Square Enix / DeNA