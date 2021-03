Hot Wheels trifft auf Mario Kart: Die Regenbogenstrecke für euer Wohnzimmer

Nach Mario Kart Live: Home Circuit folgt bald die nächste Umsetzung des Klassikers für das eigene Heim. Nintendo hat sich mit Hot Wheels zusammengetan und veröffentlicht bald die berühmte Regenbogenstrecke für euer Wohnzimmer!

Am 20. Mai 2021 soll das Set erscheinen und den Rennspaß in eure Wohnung bringen. Mit von der Partie sind Mario, Luigi, Peach, Yoshi und König Buu Huu, die nach Lakitus Startsignal die überirdische Strecke hinabsausen. Ob man hier wohl ähnlich leicht aus der Bahn fliegt, wie in den Videospielen?

Im Gegensatz zu Home Circuit handelt es sich nicht um eine Mischung aus Gaming und Spielzeug. Es bleibt bei klassischen Rennstrecken im Hot-Wheels-Style. Dafür gibt es den Bildern zufolge zwei verschiedene Möglichkeiten, die Regenbogenstrecke aufzubauen, und ihr bekommt gleich mehrere der bekannten Charaktere.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Mattel. Vor einigen Jahren gab es auch schon die passenden Hot Wheels selbst. Die kleinen Rennboliden gibt es mit Bowser, Mario, Luigi und vielen Charakteren mehr bereits im Handel*. Auch mehrere Strecken gab es bereits, darunter „Bowser’s Festung“, die aktuell übrigens bei Amazon* im Angebot ist.

via Real Otaku Gamer, Bildmaterial: Amazon, Mattel